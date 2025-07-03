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Набиуллина: рассматривается снижение ключевой ставки

Ведомости

ЦБ будет рассматривать снижение ключевой ставки в случае сохранения текущих тенденций в экономике, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Скорее всего, если ничего не произойдет серьезного и сохранятся тенденции, которые сейчас наблюдаются, будем рассматривать снижение ставки», – сказала она.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что замедление инфляции быстрее ожиданий и охлаждение экономики могут вынудить ЦБ понизить ставку на 1–3 процентных пункта (п. п.) на заседании 25 июля.

Проинфляционными рисками они считают геополитические события, нестабильность курса рубля и жесткий рынок труда – эти факторы могут, напротив, потребовать от ЦБ осторожности в принятии решения.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил: чтобы снижение ключевой ставки было ощутимым для экономики, оно должно быть более решительным, чем 1-2 процентных пункта (п. п.). По его словам, сейчас наступило «время выравнивать ситуацию», так как в экономике фиксируются очевидные признаки риска переохлаждения.

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