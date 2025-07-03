Набиуллина: рассматривается снижение ключевой ставки

Глава Сбербанка Герман Греф заявил: чтобы снижение ключевой ставки было ощутимым для экономики, оно должно быть более решительным, чем 1-2 процентных пункта (п. п.). По его словам, сейчас наступило «время выравнивать ситуацию», так как в экономике фиксируются очевидные признаки риска переохлаждения.