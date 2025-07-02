Набиуллина назвала слабый курс рубля признаком уязвимости экономики

Набиуллина назвала слабый курс рубля признаком уязвимости экономикиОн должен отражать баланс спроса и предложения валюты со стороны разных участников
Слабый курс рубля – это часто признак уязвимости экономики, следствие хронически высокой инфляции и недоверие к собственной валюте. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Финансового конгресса ЦБ. «Вряд ли это то, к чему мы стремимся системно», – добавила глава регулятора. Рыночной экономике нужен такой курс, который отражает баланс спроса и предложения валюты со стороны разных участников, уверена Набиуллина.
Крепкий курс рубля в последнее время вызывает много обсуждений среди финансовых властей и особенно тревожит экспортеров – чем дешевле доллар, тем ниже объемы выручки компаний после конвертации из валюты в рубли. По отношению к американскому доллару рубль с начала года укрепился почти на 23%. На 2 июля Банк России установил курс в 78,42 руб./$ (-0,11 руб.). Юань в середине дня по мск торговался на Московской бирже по 10,95 руб., что примерно на 20% ниже торгов в начале года.
Минфин при этом заложил в бюджет на 2025 г. среднегодовой курс доллара в 96,5 руб./$, а юаня – в 13 руб. Изменение курса на 1 рубль приводит к снижению поступлений по нефтегазовым статьям дохода на 100 млрд., говорил ранее министр финансов Антон Силуанов.
«Понятно, что экспортеры хотели более слабый курс. Но я не уверена, что под этим подпишутся наши граждане или те предприятия, которым нужен импорт оборудования для технологической модернизации», – сказала Набиуллина.
Важно, подчеркнула Набиуллина, чтобы курс был в интересах всей экономики и уравновешивал интересы разных экономических игроков, и чтобы это делалось рыночным образом, а не через постоянную борьбу лоббистов, «латание» регулирования и необходимость подгонять курс под те или иные нужды. Это одно из преимуществ рыночной экономики, которым нужно дорожить, полагает глава ЦБ.
Чем более диверсифицирована будет экономика и чем меньше будет она зависеть от доходов от небольшого круга экспортных отраслей, тем меньше будет зависимость от курса, обратила внимание Набиуллина. В качестве примера она привела страны с низкой инфляцией, курс которых оказывается более крепким.
Комментируя мнение, что слабый курс важен для бюджета, глава ЦБ указала, что влияние курса на госказну не линейно. Укрепление рубля действует в сторону замедления инфляции, а значит в сторону гораздо более быстрого снижения ключевой ставки, нежели при более слабом курсе, добавила она.
На ПМЭФ предправления Сбербанка Герман Греф назвал равновесным курсом доллара уровень свыше 100 руб., а предправления ВТБ Андрей Костин говорил, что укрепление рубля вредно для российской экономики и нужно «отруливать» к курсу на уровне свыше 90 руб./$. Первый вице-премьер Денис Мантуров, как и Греф, называл оптимальным и для экспортеров, и для импортеров курс на уровне 100 руб./$.
На это директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган говорил, что равновесным является тот курс, который существует в моменте, даже если он не соответствует чьим-то пожеланиям. Текущий курс – это результат баланса спроса и предложения на валютном рынке, он отражает объективную ситуацию в экономике, аргументировал Ганган.