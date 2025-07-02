Набиуллина назвала слабый курс рубля признаком уязвимости экономики

Крепкий курс рубля в последнее время вызывает много обсуждений среди финансовых властей и особенно тревожит экспортеров – чем дешевле доллар, тем ниже объемы выручки компаний после конвертации из валюты в рубли. По отношению к американскому доллару рубль с начала года укрепился почти на 23%. На 2 июля Банк России установил курс в 78,42 руб./$ (-0,11 руб.). Юань в середине дня по мск торговался на Московской бирже по 10,95 руб., что примерно на 20% ниже торгов в начале года.