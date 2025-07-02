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Греф выступил за более решительное снижение ключевой ставки

Ведомости

Чтобы снижение ключевой ставки было ощутимым для экономики, оно должно быть более решительным, чем 1-2 процентных пункта (п. п.), заявил глава Сбербанка Герман Греф.

2 июля на пленарной сессии «Развитие экономики: как выйти на оптимальную траекторию роста» (мероприятие проводится в рамках финконгресса Банка России) он сказал, что в экономике фиксируются очевидные признаки риска переохлаждения. По его словам, сейчас наступило «время выравнивать ситуацию».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в то же время отметила, что пространство для ускоренного снижения ключевой ставки регулятору может дать замедление темпов роста экономики и снижение инфляции. По ее словам, Банк России смотрит на инвестиционный и потребительский спросы, а также на деловую активность в целом. В том числе обращается внимание на такие области, как стройматериалы, машиностроение, объем строительных работ, заказы на эти работы и др. Набиуллина подчеркнула, что в совокупности пока все показатели сигнализируют о сохраняющейся высокой инвестиционной активности.

Решение по ключевой ставке будет принято на заседании 25 июля. В предыдущий раз, в июне, она была снижена с 21 до 20%.

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