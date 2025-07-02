Греф выступил за более решительное снижение ключевой ставки

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в то же время отметила, что пространство для ускоренного снижения ключевой ставки регулятору может дать замедление темпов роста экономики и снижение инфляции. По ее словам, Банк России смотрит на инвестиционный и потребительский спросы, а также на деловую активность в целом. В том числе обращается внимание на такие области, как стройматериалы, машиностроение, объем строительных работ, заказы на эти работы и др. Набиуллина подчеркнула, что в совокупности пока все показатели сигнализируют о сохраняющейся высокой инвестиционной активности.