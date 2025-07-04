Совокупный объем финансовых активов стран БРИКС превысил $60 трлн

20 июня президент России Владимир Путин указал, что в начале XXI в. государства БРИКС составляли пятую часть глобальной экономики, а сейчас речь идет уже о 40%. Глава государства добавил, что эта доля будет расти. Прежде всего это будет происходить за счет государств Глобального Юга.