Совокупный объем финансовых активов стран БРИКС превысил $60 трлн
Совокупный объем финансовых активов стран-членов БРИКС достиг более $60 трлн, что составляет более 50% от мирового уровня. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на совете управляющих Нового банка развития.
«Ежегодно роль стран Глобального Юга растет. Мы видим, что население стран Глобального Юга составляет почти 70% от мирового, а доля в мировом валовом внутреннем продукте – почти 60%», – добавил Силуанов.
Министр обратил внимание на важность наращивания инвестиций в инфраструктуру. По его мнению, необходим новый подход к привлечению финансирования по стабильным долгосрочным притокам капитала, включая работу с цифровыми финансовыми активами.
26 июня спецпредставитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объявил, что внутренняя торговля стран БРИКС достигла $1 трлн. Дмитриев отметил, что этот рубеж подтверждает укрепление экономических связей и рост роли объединения в формировании новой архитектуры мировой экономики.
20 июня президент России Владимир Путин указал, что в начале XXI в. государства БРИКС составляли пятую часть глобальной экономики, а сейчас речь идет уже о 40%. Глава государства добавил, что эта доля будет расти. Прежде всего это будет происходить за счет государств Глобального Юга.