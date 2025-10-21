Силуанов: власти разрешат расчеты в криптовалюте во внешней торговле

Силуанов: власти разрешат расчеты в криптовалюте во внешней торговлеЦБ усилит контроль за подобными операциями
Минфин и ЦБ договорились о легализации расчетов в криптовалюте во внешнеэкономической деятельности. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуановпо итогам стратегической сессии о повышении эффективности экономики и обеспечении равных условий ведения бизнеса, которую провел премьер-министр Михаил Мишустин.
«Видим большое направление работы с крипторасчетами и криптовалютой. Оплата за импорт, оплата и вывод валюты из страны осуществляется с использованием крипторынка и крипторасчетов», – сказал он (цитата по ТАСС).
Силуанов отметил, что Минфин и Банк России выступает за легализацию таких операций, однако при условии усиления контроля за ними со стороны регулятора. «Направление должно быть легализировано, получить законодательное регулирование и тогда мы вместе с Росфинмониторингом сможем навести порядок в этом секторе», – пояснил он.
8 августа 2024 г. президент России Владимир Путин подписал закон о возможности производить внешние расчеты в криптовалюте. В рамках экспериментальных правовых режимов могут изменяться или исключаться отдельные положения законодательства. 12 марта этого года ЦБ направил правительству для обсуждения предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Регулятор предложил разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты.
В сентябре зампред ЦБ Владимир Чистюхин говорил, что регулятор рассчитывает на появление первых лицензированных компаний и законодательства, которое регулировало бы инвестиции в криптовалюты в 2026 г. По мнению Банка России, все подобные сделки должны осуществляться через финансовых посредников, которые получат специальные лицензии.