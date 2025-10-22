Комитет Госдумы по бюджету поддержал проект бюджета РФ на 2026-2028 год
Комитет Госдумы по бюджету поддержал законопроект о федеральном бюджете РФ на 2026 г. и на плановый период 2027-2028 гг. Об этом заявил председатель комитета Андрей Макаров в ходе пленарного заседания нижней палаты.
Он также призвал представителей других комитетов Госдумы поддержать проект в первом чтении.
Макаров указал, что главная задача законопроекта о федеральном бюджете состоит в том, чтобы проверить, насколько приоритеты, которые легли в основу его подготовки, обеспечены финансово, а также насколько гарантировано их выполнение.
Бюджет должен быть устойчивым и сбалансированным, подчеркнул глава комитета Госдумы. Он должен быть готов отражать любые вызовы, которые сегодня приходят извне.
В ходе пленарного заседания нижней палаты проект закона о российском федеральном бюджете на период с 2026 г. по 2028 г. одобрила Счетная палата. По словам руководителя ведомства Бориса Ковальчука, доходы федерального бюджета на 2026 г. прогнозируются на уровне 40,3 трлн руб. В 2027 г. доходы ожидаются на уровне 42,9 трлн руб., а в 2028 г. – почти 46 трлн руб.
24 сентября правительство одобрило проект федерального бюджета на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 гг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что проект бюджета, внесенный правительством, сбалансирован. Это, по его словам, позволяет государству выполнять все социальные обязательства в полном объеме. При этом он заявил, что проблемы в экономике страны «безусловно есть», а сама экономика перестроилась под нужды военной операции на Украине.