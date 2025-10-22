Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Комитет Госдумы по бюджету поддержал проект бюджета РФ на 2026-2028 год

Ведомости

Комитет Госдумы по бюджету поддержал законопроект о федеральном бюджете РФ на 2026 г. и на плановый период 2027-2028 гг. Об этом заявил председатель комитета Андрей Макаров в ходе пленарного заседания нижней палаты.

Он также призвал представителей других комитетов Госдумы поддержать проект в первом чтении. 

Макаров указал, что главная задача законопроекта о федеральном бюджете состоит в том, чтобы проверить, насколько приоритеты, которые легли в основу его подготовки, обеспечены финансово, а также насколько гарантировано их выполнение.

Бюджет должен быть устойчивым и сбалансированным, подчеркнул глава комитета Госдумы. Он должен быть готов отражать любые вызовы, которые сегодня приходят извне.  

Володин: бюджет решает задачи обеспечения безопасности и гражданских выплат

Экономика / Макроэкономика и бюджет

В ходе пленарного заседания нижней палаты проект закона о российском федеральном бюджете на период с 2026 г. по 2028 г. одобрила Счетная палата. По словам руководителя ведомства Бориса Ковальчука, доходы федерального бюджета на 2026 г. прогнозируются на уровне 40,3 трлн руб. В 2027 г. доходы ожидаются на уровне 42,9 трлн руб., а в 2028 г. – почти 46 трлн руб.

24 сентября правительство одобрило проект федерального бюджета на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 гг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что проект бюджета, внесенный правительством, сбалансирован. Это, по его словам, позволяет государству выполнять все социальные обязательства в полном объеме. При этом он заявил, что проблемы в экономике страны «безусловно есть», а сама экономика перестроилась под нужды военной операции на Украине.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её