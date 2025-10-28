Газета
Главная / Экономика /

Зампред ЦБ Чистюхин рассказал о работе и расчетах с криптовалютой

Ведомости

Работа и внешнеторговые расчеты с криптовалютой осуществляются, но широкого применения не получают. Об этом заявил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

По его словам, экспериментальный правовой режим развивается не так активно по двум причинам. В качестве первой из них Чистюхин назвал эффективную работу других инструментов для проведения международных расчетов, в частности прямые корреспондентские счета, агентские схемы и клиринговые механизмы.

«Второй важный критерий, который тоже очень сильно влияет на данную ситуацию, заключается в том, что у нас сегодня фактически операции с криптовалютой, вот если убрать прямой запрет, который сегодня существует на расчеты, операции с криптовалютой, они находятся в серой зоне», – отметил он (цитата по ТАСС).

Власти признали существование криптовалют и ускорят их регулирование

Инвестиции / Инструменты

21 октября министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Минфин и Центробанк достигли договоренности о легализации расчетов в криптовалюте во внешнеэкономической деятельности. По его словам, ведомство и регулятор выступают за легализацию таких операций, однако при условии усиления контроля за ними со стороны ЦБ.

В августе 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности производить внешние расчеты в криптовалюте. В рамках экспериментальных правовых режимов могут изменяться или исключаться отдельные положения законодательства. 12 марта 2025 г. Центробанк направил кабмину для обсуждения предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Регулятор предложил разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты.

