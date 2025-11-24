«Сбер» раскрыл методику расчета недоплаченных налогов маркетплейсами

«Сбер» раскрыл методику расчета недоплаченных налогов маркетплейсамиГреф заявлял, что площадки не выплатили сборы на 1,5 трлн рублей
«Сбер» рассчитал 1,5 трлн руб. недоплаченных налогов маркетплейсами через разницу между потенциальными выплатами НДС в бюджет и оценкой фактической уплаты НДС продавцами. Методику опубликовало РБК со ссылкой на отчет банка «Налоговый арбитраж на маркетплейсах».
Налоговый арбитраж – практика получения прибыли за счет разницы между налоговыми системами, режимами или ставками. Сумма является оценкой банка разницы между потенциальными выплатами НДС в бюджет со всех продаж на маркетплейсах по средней базовой ставке (21%) и оценкой фактической уплаты НДС селлерами на маркетплейсах, работающими на упрощенной системе налогообложения.
«То есть речь идет не о неуплате налогов, а о налоговом арбитраже, когда, пользуясь спецификой налогового законодательства, один из участников рынка имеет возможность серьезно недоплачивать налоги по сравнению с другими участниками, принципиально занимающимися той же самой деятельностью, указал представитель банка», – отмечает РБК.
18 ноября председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что маркетплейсы в 2025 г. из-за скидок не доплатили налоги на сумму около 1,5 трлн руб. Такая тенденция, по его оценам, наблюдается в Ozon. Маркетплейс резко стал повышать комиссии, показывать прибыльность и платить дивиденды.
Греф добавил, что что в России маркетплейсы пока не урегулированы. Он выразил мнение, что необходимо сосредоточиться на том, чтобы поместить их «в нормальное конкурентное пространство».
Министр финансов Антон Силуанов 21 ноября сообщил, что некоторые продавцы на маркетплейсах не в полной мере соблюдают налоговое законодательство. Силуанов добавил, что Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) разработали меры, направленные на решение данной проблемы.