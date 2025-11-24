«Сбер» раскрыл методику расчета недоплаченных налогов маркетплейсами

Налоговый арбитраж – практика получения прибыли за счет разницы между налоговыми системами, режимами или ставками. Сумма является оценкой банка разницы между потенциальными выплатами НДС в бюджет со всех продаж на маркетплейсах по средней базовой ставке (21%) и оценкой фактической уплаты НДС селлерами на маркетплейсах, работающими на упрощенной системе налогообложения.