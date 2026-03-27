Выручка топ-10 компаний с иранским участием составляет 12,5 млрд рублей

Выручка топ-10 компаний с иранским участием составила 12,5 млрд руб. по итогам прошлого года. Это следует из расчетов сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile на основе данных ФНС, с которыми ознакомились «Ведомости».
Компании с иранским участием занимаются в России в основном оптовой торговлей лесоматериалами, зерном, фруктами и овощами, чаем и кофе, пищевыми продуктами. Больше всего ирано-российских компаний заняты лесоматериалами – 61.
Торговля зерном – на втором месте, этот вид деятельности заявили 42 компании. Фруктами и овощами занимаются 36 компаний, оптовой торговлей кофе, какао, чаем и пряностями – 22. Пятерку замыкают компании, занимающиеся арендой и управлением имуществом – 18. В топ-10 по роду деятельности также вошли туристические компании, организации, занимающиеся ресторанным бизнесом и другими видами услуг.
Компаний с китайскими учредителями почти в 31,5 раза больше (их более 14 700). Вместе с тем, совокупная выручка в 2025 г. составила лишь чуть более 8 млрд руб.