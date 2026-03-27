Euroclear смягчил правила выплат по замороженным активам РФ
Бельгийская клиринговая компания Euroclear смягчила правила проведения платежей, связанных с замороженными российскими активами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По новым правилам, в отдельных случаях выплаты в пользу иностранных инвесторов, не являющихся резидентами США, могут проводиться без разрешения Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC). При этом операции по-прежнему требуют согласования с бельгийскими властями и не должны затрагивать американских лиц.
Речь идет прежде всего о выплатах по российским еврооблигациям, которые были заблокированы после введения санкций в 2022 г. По оценкам юристов, изменение подхода может привести к росту числа заявок от инвесторов на возврат накопленных средств.
Всего в Euroclear заморожено около 193 млрд евро активов, из которых примерно 13 млрд евро принадлежат частным российским инвесторам. Эти средства потенциально могут быть использованы для покрытия обязательств перед иностранными держателями облигаций.
При этом выплаты будут проводиться внутри системы Euroclear – через переводы между счетами – и рассматриваться в индивидуальном порядке. Эксперты отмечают, что, несмотря на послабления, процесс остается сложным, а гарантии получения средств отсутствуют.
22 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не потеряла надежду на разблокировку замороженных на Западе активов Банка России и будет продолжать за них бороться. «Это не означает, что мы, скажем так, утратили все надежды на возвращение наших активов. Мы в любом случае продолжим нашу борьбу и будем отстаивать наши права. Мы считаем, что удерживаются все эти активы во всех странах, где бы они ни удерживались, незаконно», – сказал представитель Кремля.