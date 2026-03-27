Euroclear смягчил правила выплат по замороженным активам РФ

22 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не потеряла надежду на разблокировку замороженных на Западе активов Банка России и будет продолжать за них бороться. «Это не означает, что мы, скажем так, утратили все надежды на возвращение наших активов. Мы в любом случае продолжим нашу борьбу и будем отстаивать наши права. Мы считаем, что удерживаются все эти активы во всех странах, где бы они ни удерживались, незаконно», – сказал представитель Кремля.