Силуанов назвал плановыми поступающие в бюджет доходы от ФНС

Силуанов назвал плановыми поступающие в бюджет доходы от ФНСВ 2025 году служба обеспечила 80% поступлений
В 2025 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) обеспечила 80% поступлений в бюджетную систему. В 2026 г. доходы в федеральный бюджет соответствуют запланированному плану. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании коллегии ФНС.
«В 2025 г. служба обеспечила более 80% поступлений в бюджетную систему страны. По итогам исполнения бюджета получен устойчивый рост ненефтегазовых доходов. В текущем году при всей напряженности идем в рамках наших плановых заданий», – сказал глава Минфина (цитата по сайту ведомства).
Он также напомнил, что при участии ФНС были подготовлены изменения налогового законодательства, а служба организовала информационную кампанию по расчету НДФЛ и интегрировала упрощенцев в систему уплаты НДС.
Министр подчеркнул необходимость дальнейшего сервисного сопровождения, проактивной разъяснительной работы и обратной связи с бизнесом. Это позволит обеспечить стабильность налоговых поступлений без избыточного административного давления. Отдельно он остановился на реализации плана мероприятий по обелению отдельных секторов экономики, направленного на снижение объемов теневого сектора и борьбу с уклонением от уплаты налогов. «Меры касаются не только совершенствования налогового законодательства, но и применения ККТ, банковского законодательства», – отметил Силуанов.
10 марта Минфин сообщал, что объем доходов федерального бюджета в январе–феврале 2026 г. составил 4,7 трлн руб., что на 10,8% ниже показателя за аналогичный период 2025 г. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+4% год к году), так и бюджетной системы в целом (+4%) наблюдается положительная динамика.
В декабре 2025 г. президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию назвал «обеление» национальной экономики системной задачей правительства на 2026 г. и призвал ускорить подготовку законодательных изменений.
Доля теневой экономики в России оценивается Минфином в 10–12% ВВП, реализация плана по обелению отдельных секторов может приносить бюджетам всех уровней дополнительно до 0,5% ВВП в год (около 1 трлн руб.), начиная с 2027 г.