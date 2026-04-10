Росстат: огурцы в марте подешевели почти на 30%

В период с 31 марта по 6 апреля 2026 г. рост потребительских цен составил 0,19% по сравнению с 0,17% на предыдущей неделе. В продовольственном сегменте динамика оказалась на уровне 0,17%. Цены на плодоовощную продукцию изменились на 0,18%. При этом продолжилось снижение стоимости отдельных товаров: огурцы подешевели на 2,6%, лук – на 0,5%, бананы – на 0,2%.