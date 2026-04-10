Росстат: огурцы в марте подешевели почти на 30%

Ведомости

В России цены на огурцы снизились на 29,1% в течение марта. Помидоры при этом возросли в цене на 17%, следует из данных Росстата.

За месяц в стране подорожали сладкий перец (+20%), морковь (+12,9%), виноград (+8,3%), капуста белокочанная (+6,3%) и др. Среди плодоовощной продукции при этом снизились цены на апельсины (-5,8%).

В категории мясной продукции цены на говядину увеличились на 1,8%. Печень птицы подорожала на 0,9%, рост на 0,8% коснулся цен на фарш мясной, говяжью и свиную печень. Баранина и мясо индейки возросли в цене на 0,7%.

Рост цен на куриные яйца составил 10,3%, подорожали также сахар-песок (+2,6%), водка (+1,4%), соль поваренная (+1,3%) и др. Сократились цены на оливковое масло, сливочное масло, питьевые сливки и шоколад.

В период с 31 марта по 6 апреля 2026 г. рост потребительских цен составил 0,19% по сравнению с 0,17% на предыдущей неделе. В продовольственном сегменте динамика оказалась на уровне 0,17%. Цены на плодоовощную продукцию изменились на 0,18%. При этом продолжилось снижение стоимости отдельных товаров: огурцы подешевели на 2,6%, лук – на 0,5%, бананы – на 0,2%.

