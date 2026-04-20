Бюджет России получил почти 1,8 трлн рублей за счет маркировки
С 2019-го по конец 2025 г. дополнительные налоговые поступления в бюджет России от обеления рынков после внедрения системы маркировки достигли почти 1,8 трлн руб. Доход легального бизнеса составил порядка 1,1 трлн руб. Об этом заявила замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева на выставке «Иннопром. Центральная Азия».
По ее словам, за прошлый год прирост составил около 560 млрд руб. Наибольший вклад в результат внесли рынки табачной и никотинсодержащей продукции, легкой промышленности, молочной продукции, пива, пивных напитков и обуви. По расчетам Высшей школы экономики, легальные компании получили около 1,1 трлн руб. дополнительного дохода после ухода с рынка нелегальных игроков.
Замминистра уточнила, что в последнее время наблюдается переток нелегальной продукции в каналы, в которых нет касс. Она рассказала, что в начале 2024 г. был проведен эксперимент по блокировке потенциально опасной продукции через государственные закупки, в результате заблокировано достаточно таких товаров. Власти планируют использовать этот механизм.
Планируется также расширение системы проверки разрешительных документов. С 1 сентября 2025 г. система маркировки сверяет документы производителей и импортеров с государственными реестрами, чтобы убедиться, что декларации соответствия, свидетельства о госрегистрации и ветеринарные сертификаты активны.
Приезжева заявила, что с апреля 2026 г. в стране заработал контроль разрешительных документов на кассе. Товар не получится купить в случае несоответствия разрешительным документам. Сейчас механизм охватывает пять категорий, в дальнейшем планируется масштабировать инструмент на все категории товаров.
19 марта министр финансов Антон Силуанов сообщил, что меры, направленные на обеление экономики, должны принести федеральному бюджету по 500 млрд руб. в 2026 и в 2027 гг. Он указал, что Минфин ожидает от запуска системы подтверждения ожидания товаров дополнительные 300 млрд руб. в бюджет ежегодно. Мера позволит вовлечь в легальный торговый оборот предпринимателей из серой зоны и сократит на рынке объем контрафакта.