Эксперты призвали модернизировать фискальную систему на фоне старения населения
Критическое снижение доли трудоспособного населения требует модернизации фискальной системы России, заявили эксперты Финансового университета при правительстве и Института социально-экономических проблем народонаселения РАН в исследовании «Демографические факторы налоговой политики: эффекты трансформации половозрастной структуры населения». Текст опубликован в журнале «Народонаселение».
По прогнозу Росстата, доля трудоспособного населения снизится с 66,8% в 2020 г. до 59,3% к 2040 г., напоминают ученые. Доля пожилых людей в России к 2046 г. вырастет почти до 27% с текущих 24%.
Авторы предлагают развивать систему налоговых стимулов, чтобы население продолжило работать в пенсионном возрасте. В качестве решения предложили вычеты или снижение ставки НДФЛ для работающих пенсионеров. Также ученые считают возможными льготы для участников программы долгосрочных сбережений, которые продолжают работать после выхода на пенсию, а также для работодателей, сохраняющих рабочие места для пенсионеров.
Кроме того, можно создать специальные налоговые режимы для привлечения высококвалифицированных специалистов из-за рубежа, а также развивать цифровую экономику, которая повышает гибкость занятости, пишут эксперты.
9 февраля министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков говорил, что вопрос повышения пенсионного возраста из-за кадровых проблем не рассматривается. По его словам, основной кадровый резерв правительство видит в привлечении молодежи. Он также отмечал, что пенсионная реформа только завершается. Так, в новых регионах переходный период продлится до конца 2032 г.