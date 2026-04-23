Шохин призвал ЦБ снизить ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт
Ключевую ставку Банка России целесообразно снизить сразу на 1 п. п., регулятор должен действовать решительнее, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на расширенном заседании координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе.
«Такими шажками (снижая по чуть-чуть) мы в конце года будем иметь такой уровень ставки, который не восстанавливает инвестиционную активность и не является чувствительным для многих проектов», – добавил Шохин (цитата по ТАСС).
Следующее заседание совета директоров Центробанка по ставке запланировано на 24 апреля.
По мнению большинства участников консенсус-прогноза «Ведомостей», на заседании регулятор опустит ключевую ставку на 0,5 п. п. до 14,5%. Этого ожидают 16 из 19 экспертов. Еще один аналитик назвал вероятным как сохранение текущего уровня ставки, так и ее снижение на 0,5 п. п., второй допустил возможность шага размером как 0,25 п. п., так и 0,5 п. п., а третий думает, что ставка сократится до 14%.