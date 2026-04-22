Главная / Экономика /

Костин ожидает, что ставка Банка России не превысит 12% на конец года

Ключевая ставка Центрального банка России на конец 2026 г. не должна превышать 12% годовых. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, передает ТАСС.

9 апреля советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов сообщил, что регулятор оценит целесообразность снижения ключевой ставки на заседании в апреле. Может быть предложена и пауза. На решение будут влиять данные Росстата по инфляции за март. Проинфляционным риском стало обострение конфликта на Ближнем Востоке.

Следующее заседание совета директоров Центробанка по ставке запланировано на 24 апреля.

По мнению большинства участников консенсус-прогноза «Ведомостей», на заседании регулятор опустит ключевую ставку на 0,5 п. п. до 14,5%. Этого ожидают 16 из 19 экспертов. Еще один аналитик назвал вероятным как сохранение текущего уровня ставки, так и ее снижение на 0,5 п. п., второй допустил возможность шага размером как 0,25 п. п., так и 0,5 п. п., а третий думает, что ставка сократится до 14%.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её