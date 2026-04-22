Костин ожидает, что ставка Банка России не превысит 12% на конец года
9 апреля советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов сообщил, что регулятор оценит целесообразность снижения ключевой ставки на заседании в апреле. Может быть предложена и пауза. На решение будут влиять данные Росстата по инфляции за март. Проинфляционным риском стало обострение конфликта на Ближнем Востоке.
Следующее заседание совета директоров Центробанка по ставке запланировано на 24 апреля.
По мнению большинства участников консенсус-прогноза «Ведомостей», на заседании регулятор опустит ключевую ставку на 0,5 п. п. до 14,5%. Этого ожидают 16 из 19 экспертов. Еще один аналитик назвал вероятным как сохранение текущего уровня ставки, так и ее снижение на 0,5 п. п., второй допустил возможность шага размером как 0,25 п. п., так и 0,5 п. п., а третий думает, что ставка сократится до 14%.