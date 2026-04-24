GMKN138-1,15%CNY Бирж.10,98-0,81%IMOEX2 733-1,39%RTSI1 139,93-2,29%RGBI119,89-0,75%RGBITR780,49-0,7%
Экономика

ФНС опровергла блокировку счетов без решения суда

Ведомство блокирует операции на сумму долга
Ведомости

Сообщения о блокировке счетов Федеральной налоговой службой (ФНС) для взыскания долгов без решения суда не соответствует действительности – ведомство приостанавливает операции по счетам только на сумму имеющегося долга. Об этом пишет РБК со ссылкой на ФНС.

«ФНС России не блокирует счета, а приостанавливает операции по счетам в банке только на сумму имеющегося долга, то есть в размере отрицательного сальдо единого налогового счета налогоплательщика», – говорится в сообщении.

Уточняется, что сумма, которая превышает сумму долга, доступна плательщику. Взыскание задолженности со счетов физлиц в банке инициируется в случае неуплаты налогов срок.

Летом 2025 г. Госдума приняла закон о внесудебном взыскании налогового долга с физлиц. Порядок взыскания долгов применяется только при отсутствии возражений от налогоплательщика, то есть спора. При наличии возражений относительно сумм или процедуры взыскания ФНС необходимо будет обращаться в суд.

Взыскание во внесудебном порядке также распространяется на задолженность, начисленную на основании уведомлений ФНС или решения о привлечении к ответственности по тому же принципу. В июле того же года закон подписал президент РФ.

