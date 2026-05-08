Минфин оценил дефицит бюджета России за четыре месяца в 2,5% ВВП

8 апреля «Ведомости» писали, что дефицит федерального бюджета за январь – март 2026 г. достиг 4,576 трлн руб., что на 2,616 трлн руб. больше уровня аналогичного периода 2025 г. Законом о бюджете утвержден дефицит на текущий год в размере 3,786 трлн руб. Уровень дефицита за три месяца на 20,87% выше запланированного.