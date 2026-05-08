Минфин оценил дефицит бюджета России за четыре месяца в 2,5% ВВП

Минфин оценил дефицит бюджета России за четыре месяца в 2,5% ВВПВысокие значения ведомство связывает с опережающим финансированием расходов
Дефицит федерального бюджета России в январе – апреле 2026 г. составил 5,877 трлн руб. (2,5% ВВП). Это на 2,946 трлн руб. выше, чем за такой же период прошлого года. Высокие значения размера дефицита связаны с опережающим финансированием расходов, пояснил Минфин России.
Объем доходов федерального бюджета России за четыре месяца сократился на 4,5% год к году и составил 11,721 трлн руб. В части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+10%) и бюджетной системы в целом (+8,8%) отмечена положительная динамика.
Ненефтегазовые доходы федерального бюджета выросли на 10,2% в годовом выражении до 9,423 трлн руб. Поступления оборотных налогов, включая НДС, с начала года увеличились на 17,2%. Нефтегазовые доходы снизились на 38,3% и составили 2,298 трлн руб.
С мая ведомство возобновило операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках «бюджетного правила». Объем отложенных за март и апрель операций учтен при определении размера операций в мае.
Предварительно, объем расходов федерального бюджета за январь – апрель возрос на 15,7% до 17,598 трлн руб. Опережающая динамика исполнения расходов федерального бюджета связана с оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов.
8 апреля «Ведомости» писали, что дефицит федерального бюджета за январь – март 2026 г. достиг 4,576 трлн руб., что на 2,616 трлн руб. больше уровня аналогичного периода 2025 г. Законом о бюджете утвержден дефицит на текущий год в размере 3,786 трлн руб. Уровень дефицита за три месяца на 20,87% выше запланированного.