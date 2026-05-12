CNY Бирж.00%MGTS1 0900%ARSA7,70%IMOEX2 653,5-0,13%RTSI1 125,1-0,13%RGBI119,72+0,03%RGBITR783,69+0,07%
Новак оценил снижение спроса в ряде отраслей в 20–30%

Сейчас спрос в ряде отраслей ниже на 20–30%, чем был на пике перегрева в 2024 г. Об этом вице-премьер Александр Новак сообщил «Ведомостям».

По словам Новака, пик цикла, особенно такого бурного, как в 2023–2024 гг., – не тот период, по которому надо давать оценку устойчивому структурному уровню спроса. Особенно это касается сфер товаров длительного пользования, недвижимости, инвесттоваров.

Кроме того, при общей нехватке спроса в экономике был бы рост безработицы. Если этого нет, сотрудники, высвобождающиеся с производств, где снизился спрос, уходят туда, где, как и раньше, есть нехватка рабочих рук.

«У нас большой запас прочности, экономика адаптируется к новым вызовам»

По словам Новака, спрос замедлится, но не станет ограничителем долгосрочного и устойчивого роста экономики. В текущем году ожидается замедление динамики потребительской активности в реальном выражении до +1,2% год к году после +4,0% г/г в 2025 г. Потом будет постепенный рост до 3% в год. Вице-премьер назвал эти значения высокими.

Новак также говорил, что, согласно ожиданиям правительства, в 2026 г. удастся сохранить положительную динамику ВВП +0,4%.

