Новак оценил снижение спроса в ряде отраслей в 20–30%

По словам Новака, спрос замедлится, но не станет ограничителем долгосрочного и устойчивого роста экономики. В текущем году ожидается замедление динамики потребительской активности в реальном выражении до +1,2% год к году после +4,0% г/г в 2025 г. Потом будет постепенный рост до 3% в год. Вице-премьер назвал эти значения высокими.