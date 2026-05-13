ВТБ: рынок сбережений прибавил 1 трлн рублей за апрель
Общерыночный объем пассивов вырос на 1 трлн руб. за апрель, прибавив 1%. Это рекордный рост с начала года, сообщили в ВТБ.
Вклады и накопительные счета сохраняют статус основного драйвера роста, несмотря на смягчение кредитной политики. Их общий объем на рынке, по оценкам банка, вырос на 900 млрд руб. К концу года сберегательный портфель банка может вырасти на 14%, отметили в ВТБ.
В ВТБ количество активных вкладчиков превышает 11 млн человек – каждый третий клиент, сообщил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса банка Алексей Охорзин. В ВТБ средний чек вклада одного розничного клиента составил около 550 000 руб., а накопительного счета – более 137 000 руб. Примерно 15% вкладчиков используют одновременно и депозит, и накопительный счет.
4 мая «Ведомости» со ссылкой на данные индекса накопительных счетов «Финуслуг» писали, что средняя максимальная ставка по накопительным счетам в 20 крупнейших банках по объему средств населения за апрель 2026 г. снизилась на 0,44 процентного пункта до 14,23% годовых. Базовая доходность после промопериода упала до 8,65%.
24 апреля Банк России, как и ожидали «Ведомости», снизил ключевую ставку на 50 б. п. до 14,5%. Это стало восьмым подряд снижением ставки.