ВТБ: рынок сбережений прибавил 1 трлн рублей за апрель

4 мая «Ведомости» со ссылкой на данные индекса накопительных счетов «Финуслуг» писали, что средняя максимальная ставка по накопительным счетам в 20 крупнейших банках по объему средств населения за апрель 2026 г. снизилась на 0,44 процентного пункта до 14,23% годовых. Базовая доходность после промопериода упала до 8,65%.