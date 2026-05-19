Кабмин направит 5 млрд рублей на паромное сообщение через Керченский пролив

Правительство России выделит 5 млрд руб. на развитие паромного сообщения через Керченский пролив. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По словам главы кабмина, финансирование будет направлено на поддержку паромного сообщения уже в 2026 г. Мишустин отметил, что это позволит обеспечить курсирование паромов между портами Керчь и Кавказ. Принятое решение даст возможность выбирать оптимальный для себя маршрут и в целом будет способствовать укреплению транспортной связанности российских субъектов.

Он также подчеркнул, что президент России Владимир Путин уделяет особое внимание вопросам транспортной доступности Крыма и Севастополя.

Премьер-министр связал решение с началом летнего туристического сезона, когда поток путешественников на полуостров традиционно возрастает. По его словам, туристы могут воспользоваться несколькими маршрутами, в частности, федеральной трассой «Новороссия», проходящей от Ростова-на-Дону до Симферополя вдоль побережья Азовского моря, а также Крымским мостом и бесплатными автомобильными и железнодорожными паромами через Керченский пролив.

В июле 2024 г. правительство направляло на поддержку паромного сообщения между морскими портами Керчь и Кавказ 5,7 млрд руб., в апреле 2023 г. – еще 5,7 млрд руб.

