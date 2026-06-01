ВЦИОМ: уровень безработицы в марте упал до 2,2%
Уровень безработицы в России в марте 2026 г. опустился до 2,2%, сохранившись на минимальных значениях за последние почти 35 лет. Об этом говорится в исследовании аналитического центра ВЦИОМа.
По оценке экспертов, для развитых экономик, включая Россию, естественным считается уровень безработицы в пределах 4–5%. Показатель в 2,2% свидетельствует о том, что рынок труда почти не имеет свободного резерва работников. При этом оценивать ситуацию однозначно нельзя без учета других макроэкономических показателей.
Согласно опросу, 76% россиян заявили, что среди их знакомых за последний месяц никто не потерял работу либо им неизвестно о таких случаях. О потере работы в своем окружении чаще сообщают люди с плохим материальным положением – 39% против 12% среди тех, кто оценивает свое финансовое положение как хорошее. Также такие случаи чаще отмечают жители мегаполисов – 27–29% против 22% в малых городах и сельской местности.
Средний возраст безработного в России составляет 38 лет. Мужчины и женщины сталкиваются с безработицей примерно одинаково часто. Каждый пятый безработный имеет высшее образование, а около 40% – среднее профессиональное. Семь из 10 безработных до этого были трудоустроены. Чаще всего их последнее место работы было связано со сферой услуг, торговлей или охраной.
По данным ВЦИОМа, Россия входит в число стран с самым низким уровнем безработицы. Для сравнения: в США этот показатель составляет 4,3%, а в Китае – 5,2%. Аналитики отмечают, что в условиях высокой занятости ключевыми задачами рынка труда становятся удержание кадров и повышение производительности труда.
Эксперты консалтинговой компании Regroup 1 июня сообщили, что одним из ключевых трендов 2025 г. стало сокращение уровней организационной иерархии. В опрошенных компаниях число менеджеров среднего звена уменьшилось на 4% против 1,4% годом ранее. При этом массовых увольнений не происходит, а на освободившиеся руководящие позиции зачастую не ищут новых сотрудников.