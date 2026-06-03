Путин снял с казны обязанность оферты миноритариям при ускоренной продаже актива
В России начал действовать особый порядок реализации федерального имущества в целях обеспечения обороноспособности и безопасности страны, при котором отменяются обязательства уведомлять миноритариев о продаже по ускоренной процедуре акций или долей компаний и предприятий. Соответствующий указ 3 июня подписал президент России Владимир Путин.
Согласно указу, при продаже акций акционерных обществ или долей в ООО на аукционе или публичном предложении «не применяются положения законодательства об акционерных обществах в части преимущественного права приобретения акций акционерами и самим обществом, а также об обязательном предложении о выкупе ценных бумаг». Аналогичное исключение сделано для преимущественного права покупки доли в ООО. Продажу федерального имущества от имени РФ организуют ПАО «Банк ПСБ» или Росимущество.
Документ предусматривает проведение торгов в электронной форме в предельно сжатые сроки (прием заявок – 5 рабочих дней, аукцион – на следующий день после признания участников) и освобождает государство от обязанности направлять миноритариям обязательное предложение (оферту) при продаже акций и долей.
Указ также устанавливает особенности продажи земельных участков без объектов недвижимости (включая сельхозземли): начальная цена может определяться как рыночная стоимость или кадастровая стоимость (если результаты оценки утверждены не ранее чем за пять лет). Для жилых помещений жилищного фонда РФ предусмотрено поэтапное снижение начальной цены (шаг – 5%, но не ниже 70% от первоначальной). Рассмотрение ходатайств ФАС о согласии на сделки должно занимать не более трех рабочих дней. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
Путин подписал указ об особом порядке приватизации федерального имущества в случаях, предусмотренных решением главы государства 30 сентября 2025 г. Документ предусматривает, что в случае необходимости для обеспечения обороноспособности страны продажа федерального имущества, находящегося в собственности государства, может быть осуществлена с определенными особенностями. Сентябрьский указ наделил функционалом продажи госактивов по ускоренной процедуре только «Банк ПСБ».
13 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении сроков исковой давности при оспаривании сделок о приватизации – три года с момента выявления нарушения и 10 лет со дня выбытия имущества из публичной собственности. 10 апреля Конституционный суд уточнил правила изъятия земли у частников для госнужд, когда требование об изъятии не вызывает сомнения, а промедление влечет риски неблагоприятных последствий для граждан и безопасности государства. 2 апреля Совфед отправил на доработку законопроект, согласно которому не менее 25% доходов от продажи конфискованного судом за коррупцию имущества необходимо направлять на финансирование программ расселения аварийного жилья.