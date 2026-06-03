Путин снял с казны обязанность оферты миноритариям при ускоренной продаже актива

13 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении сроков исковой давности при оспаривании сделок о приватизации – три года с момента выявления нарушения и 10 лет со дня выбытия имущества из публичной собственности. 10 апреля Конституционный суд уточнил правила изъятия земли у частников для госнужд, когда требование об изъятии не вызывает сомнения, а промедление влечет риски неблагоприятных последствий для граждан и безопасности государства. 2 апреля Совфед отправил на доработку законопроект, согласно которому не менее 25% доходов от продажи конфискованного судом за коррупцию имущества необходимо направлять на финансирование программ расселения аварийного жилья.