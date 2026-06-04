Володин: экономика суверенного государства не может быть зависимой

Министр экономического развития Максим Решетников в свою очередь заявил, что структурная перестройка российской экономики продолжается. По его словам, новой реальностью для бизнеса становятся более крепкий рубль и более высокие процентные ставки. «Это вот та рамка, которая сформировалась и в которой нам предстоит работать», – отмечал он.