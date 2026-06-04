Володин: экономика суверенного государства не может быть зависимой
Экономика суверенного государства не может быть зависимой и должна развиваться самостоятельно. Такое мнение в своем канале в Max высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя обсуждения на ПМЭФ-2026.
По его словам, открытость экономики и привлечение инвестиций не должны противоречить ее самостоятельности.
Спикер ГД заметил, что раньше многие представители финансово-экономического блока, ориентированные на идеи глобализма, исходили из необходимости построения зависимых экономических моделей. Но на ПМЭФ-2026 они впервые, по его оценке, четко сформулировали предложения, отвечающие запросам граждан. Среди ключевых направлений он назвал переход от оборонительной модели взаимодействия с западными странами к опережающей, проведение независимой финансовой политики и построение суверенной экономики.
«Сегодня запрос именно на такие подходы и решения», – написал Володин.
До этого «Ведомости» писали, что на ПМЭФе помощник президента РФ Максим Орешкин призвал не рассчитывать на возврат к прежним условиям и отмену западных санкций. По его словам, происходящие в мире изменения носят фундаментальный характер. Он заявил, что России необходимо отходить от оборонительной модели в отношениях с западными странами.
Министр экономического развития Максим Решетников в свою очередь заявил, что структурная перестройка российской экономики продолжается. По его словам, новой реальностью для бизнеса становятся более крепкий рубль и более высокие процентные ставки. «Это вот та рамка, которая сформировалась и в которой нам предстоит работать», – отмечал он.