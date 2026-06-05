Путин: прежняя финансовая система применялась для недобросовестной конкуренции
Существовавшая ранее мировая финансовая система использовалась в качестве инструмента недобросовестной конкуренции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2026.
«Такая конструкция подавалась как универсальная, как якобы нейтральная. Но на деле это использовалось в качестве давления и нечестной конкуренции. Это была специального созданная система зависимости», – сказал президент.
Президент отметил, что мир переходит от иерархической модели, которая работала в интересах ограниченного числа государств, к многополярной. Он подчеркнул, что Россия видит в глобальной трансформации огромные возможности.