Путин: экономика РФ опустилась до уровня, в котором ЕС живет последние годы
Экономика России опустилась до уровня, в котором страны Евросоюза живут последние годы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФа.
Он отметил, что ВВП страны в апреле вырос на 1,3%.
В конце мая Еврокомиссия опубликовала доклад, согласно которому прогноз роста российской экономики на текущий год улучшен до 1,3% с ожидавшихся осенью 1,1%. При этом прогноз на 2027 г. был понижен до 1,1% с 1,2%, ожидавшихся ранее.
Прогноз по росту экономики Евросоюза и еврозоны снижен. Оценка роста ВВП ЕС на 2026 г. снижена с 1,4% до 1,1%, еврозоны – с 1,2% до 0,9%.