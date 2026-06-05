Путин: экономика РФ опустилась до уровня, в котором ЕС живет последние годы

В конце мая Еврокомиссия опубликовала доклад, согласно которому прогноз роста российской экономики на текущий год улучшен до 1,3% с ожидавшихся осенью 1,1%. При этом прогноз на 2027 г. был понижен до 1,1% с 1,2%, ожидавшихся ранее.