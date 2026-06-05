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Главная / Экономика /

Путин: экономика РФ опустилась до уровня, в котором ЕС живет последние годы

Ведомости

Экономика России опустилась до уровня, в котором страны Евросоюза живут последние годы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФа.

Он отметил, что ВВП страны в апреле вырос на 1,3%.

В конце мая Еврокомиссия опубликовала доклад, согласно которому прогноз роста российской экономики на текущий год улучшен до 1,3% с ожидавшихся осенью 1,1%. При этом прогноз на 2027 г. был понижен до 1,1% с 1,2%, ожидавшихся ранее.

Прогноз по росту экономики Евросоюза и еврозоны снижен. Оценка роста ВВП ЕС на 2026 г. снижена с 1,4% до 1,1%, еврозоны – с 1,2% до 0,9%. 

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