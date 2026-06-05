Путин заявил о росте электронной коммерции в России на 30% в год
Электронная коммерция в России растет на 30% в год, страна входит по этому показателю в число мировых лидеров, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2026.
«Заметные результаты у России в платформизации, если можно так говорить, по внедрению во все сферы экономики, по динамике роста электронной коммерции порядка 30% в год у нас наблюдается», – сказал Путин. Президент подчеркнул, что высокие показатели говорят о качестве российских платформенных решений.
В мае «Ведомости» писали, что в России, по данным на март 2026 г., было зарегистрировано 469 485 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), специализирующихся на интернет-торговле. По их данным, за последние два года (с марта 2024 г. – «Ведомости») их число выросло на 14,3%. При этом за это время учреждено 314 212 новых организаций и ИП, а ликвидировано 254 863.