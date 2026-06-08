Мишустин анонсировал стратегии развития цифровых платформ и автономных систем
Правительство подготовит национальные стратегии развития автономных систем и цифровых платформ по аналогии со стратегией развития искусственного интеллекта. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на совещании со своими заместителями.
Глава кабмина поручил оперативно приступить к реализации поручений президента РФ Владимира Путина, озвученных на ПМЭФ-2026.
Одним из ключевых направлений станет поддержка малого и среднего бизнеса. Власти намерены развивать типовые цифровые решения для предпринимателей и внедрять механизмы индивидуального сопровождения компаний. Также планируется разработать концепцию поэтапного перехода от статуса самозанятого к индивидуальному предпринимателю, а затем к полноценной компании.
Особое внимание будет уделено развитию платформенных решений. Премьер отметил, что они становятся важным инструментом роста в торговле, финансах, транспорте, здравоохранении, образовании и других отраслях.
«Чтобы нарастить темп работ в этой сфере, предстоит подготовить национальные стратегии в части автономных систем и цифровых платформ по аналогии с принятой национальной стратегией развития искусственного интеллекта», – сказал Мишустин.
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта была утверждена президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 г. В 2024 г. глава государства подписал указ об ее обновлении.