Мишустин анонсировал стратегии развития цифровых платформ и автономных систем

Одним из ключевых направлений станет поддержка малого и среднего бизнеса. Власти намерены развивать типовые цифровые решения для предпринимателей и внедрять механизмы индивидуального сопровождения компаний. Также планируется разработать концепцию поэтапного перехода от статуса самозанятого к индивидуальному предпринимателю, а затем к полноценной компании.