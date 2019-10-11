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Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта

Президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Стратегия определяет цели и основные задачи развития искусственного интеллекта в России, а также меры, направленные на его использование.

В мире происходит ускоренное внедрение технологических решений на основе искусственного интеллекта, говорится в документе. По оценкам экспертов, благодаря внедрению таких решений рост мировой экономики в 2024 г. составит не менее $1 трлн. Россия обладает существенным потенциалом для того, чтобы стать одним из международных лидеров в развитии и использовании искусственного интеллекта, отмечается в стратегии.

В качестве основных принципов развития искусственного интеллекта в документе указываются защита прав и свобод человека, безопасность, прозрачность, технологический суверенитет, целостность инновационного цикла, разумная бережливость и поддержка конкуренции.

Отмечается, что приоритетные направления развития искусственного интеллекта будут определяться президентом, исходя из национальных целей и стратегических задач. При этом использование таких технологий в отраслях экономики будет носить «сквозной» характер.

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