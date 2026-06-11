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Главная / Экономика /

ЦБ: инфляция с устранением сезонности в мае продолжила снижаться

Ведомости

Инфляция с устранением сезонности в мае замедлилась до 0,15% с 0,19% в апреле, сообщили в Банке России, передает «Интерфакс». Это ниже уровня октября 2022 г., когда она составляла 0,18%.

Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) с сезонной корректировкой в мае составил 0,36% против 0,32% в апреле. Сезонно сглаженный базовый ИПЦ без услуг туризма в прошлом месяце снизился до 0,224% с 0,303% в апреле.

Росстат накануне сообщил, что годовая инфляция в мае составила 5,31% против 5,58% в апреле. В месячном выражении потребительские цены увеличились в стране на 0,17%.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФа говорил, что, согласно прогнозам, инфляция в РФ в 2026 г. приблизится к 5,2%.

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