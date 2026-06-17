Росстат подтвердил снижение ВВП России в I квартале на 0,2%
Валовой внутренний продукт (ВВП) России в I квартале 2026 г., по первой оценке Росстата, сократился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Абсолютный объем ВВП в текущих ценах составил 49,869 трлн руб., индекс-дефлятор – 104,2%.
Снижение ВВП связано с падением физического объема валовой добавленной стоимости в строительстве (-9,7%), водоснабжении и водоотведении (-3,9%), транспортировке и хранении (-1,8%), обрабатывающих производствах (-1,5%).
Вместе с тем рост показали информация и связь (+4,8%), гостиницы и рестораны (+4,6%), а также обеспечение электроэнергией, газом и паром (+3,4%).
Оборот розничной торговли в I квартале снизился на 1,2% в сопоставимых ценах, что отражает падение потребительского спроса. Инвестиции в основной капитал сократились на 2,5% к аналогичному периоду прошлого года. При этом реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8%. Чистые налоги на продукты в текущих ценах увеличились на 5,1%.
10 июня Госдума приняла поправки в бюджетное законодательство, согласно которому прогнозный объем ВВП на 2026 г., составляет 235,067 трлн руб. 15 мая Росстат опубликовал предварительную оценку динамики ВВП в I квартале, зафиксировав снижение на 0,2%. Минэкономразвития понизило прогноз роста на весь год до 0,4% с 1,3%.
4 июня глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что расхождения между показателями снижения ВВП (-0,2%) и инвестиций (-14,3%) в I квартале должны сгладиться во II квартале. 10 июня Решетников объяснил снижение инвестиционной активности высокой базой прошлых лет: в 2024 г. инвестиции выросли на 38% к уровню 2020 г., а их доля в ВВП превысила 23%.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, реальный темп роста ВВП в этом году составит 0,4%, а в 2027 г. он прогнозируется на уровне 1,4%. Инфляция на конец 2026 г. ожидается на уровне 5,2%, а в 2027 г. – 4%.