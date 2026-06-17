Росстат подтвердил снижение ВВП России в I квартале на 0,2%

Оборот розничной торговли в I квартале снизился на 1,2% в сопоставимых ценах, что отражает падение потребительского спроса. Инвестиции в основной капитал сократились на 2,5% к аналогичному периоду прошлого года. При этом реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8%. Чистые налоги на продукты в текущих ценах увеличились на 5,1%.