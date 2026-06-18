Швейцария уступила Сингапуру первое место в рейтинге конкурентоспособности

В мае 2026 г. Швейцария уступила Гонконгу статус крупнейшего офшорного центра мира. По данным Boston Consulting Group, накопленное состояние в Гонконге достигло $2,95 трлн, обойдя швейцарские $2,94 трлн. Аналитики прогнозируют, что до 2030 г. Гонконг и Сингапур будут расти как центры трансграничного капитала на 9% в год, тогда как Швейцария – только на 6%.