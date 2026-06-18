Швейцария уступила Сингапуру первое место в рейтинге конкурентоспособности
Швейцария потеряла статус самой конкурентоспособной экономики мира, опустившись на третье место в рейтинге IMD World Competitiveness Ranking 2026, который опубликовала швейцарская бизнес-школа IMD. Лидером рейтинга стал Сингапур, на второе место поднялся Гонконг, сообщает Bloomberg.
Как отмечается в исследовании, падение Швейцарии связано с ослаблением экономических показателей на фоне высоких пошлин США и снижения прямых иностранных инвестиций (FDI). Профессор IMD Артуро Брис назвал эти факторы основными причинами потери лидерства.
Сингапур вернул себе первое место, которое он последний раз занимал в 2024 г. Ключевым фактором роста стала эффективность бизнеса. Гонконг, в свою очередь, поднялся на вторую строчку, обойдя Швейцарию.
Рейтинг IMD оценивает 70 стран по четырем категориям: экономические показатели, эффективность бизнеса, эффективность правительства и инфраструктура.
В мае 2026 г. Швейцария уступила Гонконгу статус крупнейшего офшорного центра мира. По данным Boston Consulting Group, накопленное состояние в Гонконге достигло $2,95 трлн, обойдя швейцарские $2,94 трлн. Аналитики прогнозируют, что до 2030 г. Гонконг и Сингапур будут расти как центры трансграничного капитала на 9% в год, тогда как Швейцария – только на 6%.
14 июня Швейцария отклонила на референдуме инициативу правой Швейцарской народной партии (SVP) об ограничении численности населения 10 млн человек к 2050 г. В случае принятия инициатива могла привести к разрыву соглашения с ЕС о свободном передвижении лиц, что, по словам министра юстиции Беата Янса, грозило «швейцарским Brexit».
В апреле в Швейцарии продали виллу Флер-д'О (Fleur d'Eau) под Женевой, где состоялась первая встреча генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана в 1985 г., цена объекта в ходе торгов снизилась с 23 млн швейцарских франков до 12,3 млн франков ($15,8 млн).