В Швейцарии продали виллу, на которой прошла первая встреча Горбачева и Рейгана
Виллу Флер-д'О (Fleur d'Eau) под Женевой, где состоялась первая встреча генсека ЦК КПСС Михаил Горбачева и президента США Рональда Рейгана в 1985 г., продали за $15,8 млн. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на документы риэлторской компании.
Вилла была построена в 1867 г. Площадь особняка составляет 993 кв. м, он включает 26 комнат. К основному зданию прилегает ландшафтный парк площадью более 3200 кв. м. Имеется прямой доступ к озеру Леман, также из нее открывается вид на Монблан.
Аукционный дом Concierge Auction изначально запросил за лот 23 млн швейцарских франков, но цена была снижена вдвое до 12,3 млн франков ($15,8 млн). Прежняя компания приобрела ее за 2,4 млн франков в 1996 г.
Первая встреча Горбачева и Рейгана состоялась 19 ноября 1985 г. Переговоры прошли на фоне договоренностей по ограничению стратегических наступательных вооружений.
Результатом саммита стало совместное заявление о том, что ядерная война никогда не должна быть развязана и в ней не может быть победителя. Также стороны обсудили вопросы соблюдения прав человека, региональных конфликтов, экологии. Однако встреча показала сильные разногласия СССР и США по принципиальным вопросам.