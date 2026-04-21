Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Швейцарии продали виллу, на которой прошла первая встреча Горбачева и Рейгана

Ведомости

Виллу Флер-д'О (Fleur d'Eau) под Женевой, где состоялась первая встреча генсека ЦК КПСС Михаил Горбачева и президента США Рональда Рейгана в 1985 г., продали за $15,8 млн. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на документы риэлторской компании.

Вилла была построена в 1867 г. Площадь особняка составляет 993 кв. м, он включает 26 комнат. К основному зданию прилегает ландшафтный парк площадью более 3200 кв. м. Имеется прямой доступ к озеру Леман, также из нее открывается вид на Монблан.

Аукционный дом Concierge Auction изначально запросил за лот 23 млн швейцарских франков, но цена была снижена вдвое до 12,3 млн франков ($15,8 млн). Прежняя компания приобрела ее за 2,4 млн франков в 1996 г.

Первая встреча Горбачева и Рейгана состоялась 19 ноября 1985 г. Переговоры прошли на фоне договоренностей по ограничению стратегических наступательных вооружений.

Результатом саммита стало совместное заявление о том, что ядерная война никогда не должна быть развязана и в ней не может быть победителя. Также стороны обсудили вопросы соблюдения прав человека, региональных конфликтов, экологии. Однако встреча показала сильные разногласия СССР и США по принципиальным вопросам.

19 ноября 1985 г. на вилле Флер-д'О на берегу Женевского озера начались переговоры о стратегическом разоружении между генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Результатом саммита стало совместное заявление о том, что ядерная война никогда не должна быть развязана и в ней не может быть победителя. Как лидеры двух сверхдержав сделали первый шаг к окончанию холодной войны – в галерее «Ведомостей».
1  / 10

19 ноября 1985 г. на вилле Флер-д'О на берегу Женевского озера начались переговоры о стратегическом разоружении между генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Результатом саммита стало совместное заявление о том, что ядерная война никогда не должна быть развязана и в ней не может быть победителя. Как лидеры двух сверхдержав сделали первый шаг к окончанию холодной войны – в галерее «Ведомостей». / REUTERS

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её