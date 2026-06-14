Швейцарцы проголосовали против лимита численности населения в 10 млн человек

Швейцарцы проголосовали против лимита численности населения в 10 млн человекРеферендум мог в теории привести к разрыву ряда соглашений с Евросоюзом
Согласно предварительным итогам проходящего 14 июня в Швейцарии референдума, которые привели Deutschlandfunk и Neue Zürcher Zeitung, инициатива ограничить численность населения страны в 10 млн человек к 2050 г. была отклонена. Сейчас в этой стране проживают около 9,1 млн человек. Первые данные свидетельствуют, что около 55% участников референдума проголосовали против, а лишь 45% – за.
Проведения голосования добилась правящая консервативная Швейцарская народная партия (SVP). С 2023 г. у нее 62 из 200 мест в парламенте – это рекордный партийный показатель в стране с 1919 г. SVP в целом выступает за ограничение миграции, что отображено и на ее сайте. Там, в частности, критикуется подход правительства в этой сфере, когда ставка делается на «количество», а не «качество» приезжающих: «Многие все больше чувствуют себя чужаками в собственной стране».
SVP также говорит об угрозе, создаваемой притоком мигрантов экологии, социальной инфраструктуре (включая школы и больницы) и в целом – «швейцарскому образу жизни». «Неконтролируемая иммиграция приводит к слишком быстрому росту [населения]. Негативные последствия ощутимы во всех сферах жизни», – говорится в обосновании предложения правой партии.
Согласно инициативе SVP, при их победе на референдуме необходимые меры по ограничению населения вводились бы при достижении планки в 9,5 млн человек. В частности, при таком сценарии федеральный совет (правительство) и парламент Швейцарии должны были бы пересмотреть нормы в области предоставления убежища и воссоединения семей (в рамках Дублинской системы). Для этого предлагалось задействовать или согласовать исключения в международных соглашениях, которые способствуют росту населения. А если бы порог в 10 млн все-таки был превышен, то Швейцарии через два года предлагалось расторгнуть соглашение с Евросоюзом (ЕС) о свободном передвижении лиц.
В SVP отмечают, что только с 2002 г., когда это соглашение вступило в силу, население Швейцарии выросло на 1,7 млн человек. Швейцария не входит в ЕС, но участвует в Шенгенской зоне, а ее отношения с этим сообществом регулируются системой билатеральных (секторальных) соглашений.
«Ставки очень высоки», – заявил 14 июня министр юстиции Швейцарии Беат Янс газете Tribune de Geneve, представляющий социал-демократов (у партии 41 место в парламенте). Он предупредил, что голосование может спровоцировать нечто вроде швейцарского Brexit, который мотивировался в том числе и стремлением консерваторов Британии ограничить нелегальную миграцию.
По данным национальной статслужбы BFS, в базовом прогнозе рост населения может дойти до 10,5 млн к 2055 г. «в значительной степени» за счет мигрантов. По словам ведущего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Ольги Трофимовой, одно из ключевых опасений швейцарцев связано с низкой рождаемостью коренного населения, размыванием его доли и культуры за счет приезжих с более высокой рождаемостью.
На 2025 г. из 9,1 млн человек в стране 27% населения – это иностранцы. В свою очередь из них 14,5% – граждане Италии, 13,8% – Германии, 11% – Португалии, 6,8% – Франции, 5% – частично признанного Косово, 9% – из стран Азии, 5% – Африки. При этом 41% жителей – это потомки мигрантов, по данным BFS на 2025 г. Это самые высокие показатели в Европе. Мигранты, в основном из соседних со Швейцарией стран, задействованы в сфере обслуживания, в медицине, домах престарелых и фармацевтике. До 65 000 человек ежедневно ездят на работу в Швейцарию только из ФРГ.
SVP попробовала использовать антимигрантские настроения в своей инициативе для роста популярности, полагает Трофимова. И неудача на референдуме может негативно повлиять на популярность этой партии, в первую очередь в пограничных с ЕС регионах, где сильнее ощущается наплыв миграции и конкуренция со стороны въезжающих из Италии, Франции и Германии работников, говорит Трофимова.
Противники SVP в швейцарском парламенте активно критиковали инициативу – например, «Зеленые» (23 места) охарактеризовали ее как «ксенофобскую». По мнению Трофимовой, победа сторонников ограничений на референдуме привела бы к ухудшению отношений Швейцарии с Евросоюзом, так как ограничения коснулись бы в первую очередь граждан его стран. «Швейцарское правительство против инициативы SVP, но в стране упор на прямую демократию – и все зависит от референдума».
Идея ограничения численности населения Швейцарии неслучайна и отражает настроения части общества в том, что страна должна серьезно учитывать интересы своих граждан, говорит главный научный сотрудник Института Европы РАН Владимир Швейцер. «Речь идет о сохранении привычной культурной среды и уровня безопасности. Часть швейцарцев связывает рост преступности с мигрантами из Африки и из стран Ближнего Востока. На настроения влияет и международная обстановка, вооруженные конфликты в местах, откуда приезжают мигранты», – говорит Швейцер.
У антимигрантских настроений и популярности идеи ограничения миграции есть реальные социальные и экономические предпосылки из-за недовольства части швейцарцев конкуренцией на рынке труда со стороны других европейцев, говорит Трофимова. Далее уже следуют инфраструктурные и политические факторы, добавляет она: «При этом швейцарцы обращают внимание не только на африканских и ближневосточных мигрантов, но и на украинских».
В то же время в общественном мнении идея ограничения популярна, но не доминирует, отмечает Швейцер: а число их сторонников – действительно примерно поровну. Опрос от 8 мая, проведенный Swiss Broadcasting Corporation (SBC), показывал, что полностью одобряют ограничения 38% респондентов, еще 9% – «скорее за» ограничения. Резко против ограничений выступали 41% опрошенных, а еще 6% – «скорее против». А в опросе gfs.bern от 3 июня общее число противников ограничений было 52%.
Швейцария – не первая страна в Европе, кто рассматривает ограничение миграции. Кроме покинувшей в 2020 г. ЕС Великобритании сюда можно отнести и Швецию. Во время миграционного кризиса 2015–2016 гг. эта страна была в ЕС одной из самых лояльных для мигрантов, в том числе из Африки и Ближнего Востока. Но Стокгольм изменил свою политику после прихода к власти правых в 2022 г. и из-за роста этнопреступности в южных районах Швеции. 9 июня 2026 г. парламент Швеции поддержал предложение правительства отменить возможность получения постоянного ВНЖ для соискателей убежища.