Швейцарцы проголосовали против лимита численности населения в 10 млн человек

Согласно инициативе SVP, при их победе на референдуме необходимые меры по ограничению населения вводились бы при достижении планки в 9,5 млн человек. В частности, при таком сценарии федеральный совет (правительство) и парламент Швейцарии должны были бы пересмотреть нормы в области предоставления убежища и воссоединения семей (в рамках Дублинской системы). Для этого предлагалось задействовать или согласовать исключения в международных соглашениях, которые способствуют росту населения. А если бы порог в 10 млн все-таки был превышен, то Швейцарии через два года предлагалось расторгнуть соглашение с Евросоюзом (ЕС) о свободном передвижении лиц.