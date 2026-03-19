Туск: ЕС не собирается массово принимать беженцев с Ближнего Востока
Евросоюз не намерен массово принимать беженцев с Ближнего Востока на фоне эскалации вокруг Ирана. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
«Нам удалось убедить Еврокомиссию и других партнеров по ЕС, чтобы однозначно заявить о том, что Евросоюз не повторит ошибок 2015 г.», – отметил Туск (цитата по ТАСС).
При этом он подчеркнул, что пока невозможно оценить, как текущий конфликт повлияет на миграционные потоки.
В 2015 г. Европа столкнулась с крупнейшим со времен Второй мировой войны миграционным кризисом. Он стал следствием военных действий на Ближнем Востоке и в Африке. Тогда в страны ЕС прибывали сотни тысяч беженцев и мигрантов.
Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается третью неделю. По данным правозащитной организации HRANA на 19 марта, с 28 февраля число погибших в конфликте в Иране превысило 3186 человек, включая 1394 мирных жителя и 1153 военнослужащих. А число неклассифицированных жертв среди мирных граждан и военных достигло 639.