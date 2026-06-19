Набиуллина заявила о сокращении пространства для снижения ставки ЦБ

Набиуллина также заявила, что в России наблюдается существенное ускорение кредитования в последние месяцы. По словам главы регулятора, динамика денежно-кредитных показателей требует от ЦБ особого внимания. Она отметила, что в случае если ускорение кредитования станет устойчивой тенденцией, это будет говорить о том, что заемщики уже не воспринимают действующие денежно-кредитные условия как сдерживающие.