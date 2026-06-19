Набиуллина заявила о сокращении пространства для снижения ставки ЦБ
Возможности для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банка России стали более ограниченными. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания регулятора.
Глава Банка России сообщила, что участники обсуждения в целом сошлись во мнении о сокращении потенциала для дальнейшего снижения ставки. При этом окончательная оценка масштабов такого сокращения еще не сформирована и станет предметом дискуссии на следующем заседании.
Набиуллина также заявила, что в России наблюдается существенное ускорение кредитования в последние месяцы. По словам главы регулятора, динамика денежно-кредитных показателей требует от ЦБ особого внимания. Она отметила, что в случае если ускорение кредитования станет устойчивой тенденцией, это будет говорить о том, что заемщики уже не воспринимают действующие денежно-кредитные условия как сдерживающие.
Совет директоров Банка России рассматривал как снижение, так и сохранение ключевой ставки на заседании 19 июня. ЦБ также обсуждал снижение на 50 б. п. до 14%.
19 июня Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25%. Это стало девятым подряд снижением ставки. Согласно объявлению регулятора, проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Сохраняются проинфляционные риски, связанные с высокими инфляционными ожиданиями, длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда, ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности.