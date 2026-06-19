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Главная / Финансы /

Набиуллина допустила повышение прогноза по траектории ставки ЦБ

Ведомости

Прогноз средней траектории ключевой ставки Банка России в июле может быть пересмотрен скорее в сторону повышения, чем снижения. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора.

По ее словам, апрельский прогноз Банка России не предполагал снижения ключевой ставки до однозначных значений, то есть ниже 10%.

«Сейчас проинфляционные риски даже выросли, и если и будет пересматриваться прогноз траектории ключевой ставки, то скорее вверх, а не вниз», – сказала глава регулятора.

19 июня совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б. п.) – до 14,25% годовых. Это стало девятым подряд снижением ставки. Как отметила Набиуллина, при обсуждении решения рассматривались три сценария: сохранение ставки на прежнем уровне, снижение на 25 б. п. и снижение на 50 б. п. По ее словам, итоговое решение стало результатом комплексной оценки текущей экономической ситуации и всех представленных аргументов. Среди опрошенных «Ведомостями» аналитиков лишь двое ожидали такого решения ЦБ.

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