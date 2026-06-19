Набиуллина допустила повышение прогноза по траектории ставки ЦБ

19 июня совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б. п.) – до 14,25% годовых. Это стало девятым подряд снижением ставки. Как отметила Набиуллина, при обсуждении решения рассматривались три сценария: сохранение ставки на прежнем уровне, снижение на 25 б. п. и снижение на 50 б. п. По ее словам, итоговое решение стало результатом комплексной оценки текущей экономической ситуации и всех представленных аргументов. Среди опрошенных «Ведомостями» аналитиков лишь двое ожидали такого решения ЦБ.