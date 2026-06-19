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Шохин выразил разочарование из-за понижения ставки ЦБ на 25 базисных пунктов

Ведомости

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин оказался разочарован тем, что Банк России снизил ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов (б. п.), сообщил он «Вестям».

«[Решение ЦБ – это] разочарование. Конечно, когда я буквально вчера и в предшествующие дни, в том числе на Петербургском международном экономическом форуме, призывал более агрессивно снижать ставку с тем, чтобы к концу года выйти на однозначную цифру ключевой ставки, то есть ниже 10%», – сказал он.

19 июня совет директоров Центробанка РФ на заседании снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина объяснила решение замедлением текущего роста цен, но указала на заметный рост проинфляционных рисков из-за бюджетной политики и ускорения кредитования.

Набиуллина отметила, что Банк России ожидает роста валового внутреннего продукта страны по итогам первого полугодия 2026 г. на 0,5%. По ее словам, в первые месяцы года экономика демонстрировала слабую динамику, однако к апрелю ситуация улучшилась.

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