Шохин выразил разочарование из-за понижения ставки ЦБ на 25 базисных пунктов

«[Решение ЦБ – это] разочарование. Конечно, когда я буквально вчера и в предшествующие дни, в том числе на Петербургском международном экономическом форуме, призывал более агрессивно снижать ставку с тем, чтобы к концу года выйти на однозначную цифру ключевой ставки, то есть ниже 10%», – сказал он.