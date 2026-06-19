ЦБ ожидает роста экономики России по итогам первого полугодия на 0,5%
Банк России ожидает, что рост валового внутреннего продукта страны по итогам первого полугодия 2026 г. составит около 0,5%. Такую оценку озвучила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания регулятора.
По словам главы Банка России, в первые месяцы года экономика демонстрировала слабую динамику, однако к апрелю ситуация улучшилась. Набиуллина напомнила, что, согласно данным Росстата, в I квартале ВВП снизился на 0,2%, однако значительная часть этого результата была обусловлена временными факторами.
«Апрель уже вывел ВВП в положительную область, и в целом мы оцениваем рост экономики за январь – апрель в 0,3%. По итогам полугодия мы ждем где-то на уровне 0,5%», – заявила она (цитата по «РИА Новости»).
Набиуллина также заявила, что возможности для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банка России стали более ограниченными. Участники обсуждения в целом сошлись во мнении о сокращении потенциала для дальнейшего снижения ставки. При этом окончательная оценка масштабов такого сокращения еще не сформирована и станет предметом дискуссии на следующем заседании, заключила глава регулятора.
Совет директоров Банка России рассматривал как снижение, так и сохранение ключевой ставки на заседании 19 июня. ЦБ также обсуждал снижение на 50 б. п. до 14%.
19 июня Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25%. Это стало девятым подряд снижением ставки.