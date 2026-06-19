ЦБ ожидает роста экономики России по итогам первого полугодия на 0,5%

Набиуллина также заявила, что возможности для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банка России стали более ограниченными. Участники обсуждения в целом сошлись во мнении о сокращении потенциала для дальнейшего снижения ставки. При этом окончательная оценка масштабов такого сокращения еще не сформирована и станет предметом дискуссии на следующем заседании, заключила глава регулятора.