Песков: макроэкономическая стабильность в России обеспечена
Макроэкономическая ситуация в России остается стабильной, несмотря на волатильность на энергетических рынках. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, устойчивость экономики страны не вызывает сомнений у руководства государства. «Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента: и он об этом говорил, и председатель правительства об этом докладывал главе государства», – сказал Песков.
По словам председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, ожидается рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам первого полугодия 2026 г. на 0,5%. В первые месяцы года экономика демонстрировала слабую динамику, однако к апрелю ситуация улучшилась. Набиуллина напомнила, что, согласно данным Росстата, в I квартале ВВП снизился на 0,2%, однако значительная часть этого результата была обусловлена временными факторами.
17 июня опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что даже после возобновления судоходства через Ормузский пролив резкого обвала цен на нефть не ожидается. Полное возобновление маршрутов потребует от одного до двух месяцев.