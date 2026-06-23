Песков: макроэкономическая стабильность в России обеспечена

По словам представителя Кремля, устойчивость экономики страны не вызывает сомнений у руководства государства. «Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента: и он об этом говорил, и председатель правительства об этом докладывал главе государства», – сказал Песков.