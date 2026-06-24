Инфляционные ожидания россиян в июне снизились до 12,4%

Как отмечает регулятор, инфляционные ожидания снизились как среди граждан, имеющих сбережения, так и среди тех, кто не располагает накоплениями. При этом их уровень по-прежнему остается повышенным. Одновременно вырос индекс потребительских настроений, отражающий оценки россиянами собственного финансового положения, состояния экономики и ситуации на потребительском рынке. Хотя доля граждан, предпочитающих откладывать свободные средства, а не тратить их, практически не изменилась и составила 54,4%.