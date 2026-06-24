Инфляционные ожидания россиян в июне снизились до 12,4%
Инфляционные ожидания населения России в июне 2026 г. снизились до 12,4% после 13% месяцем раньше. Таким образом, показатель сократился на 0,6 п. п., следует из данных Банка России.
Как отмечает регулятор, инфляционные ожидания снизились как среди граждан, имеющих сбережения, так и среди тех, кто не располагает накоплениями. При этом их уровень по-прежнему остается повышенным. Одновременно вырос индекс потребительских настроений, отражающий оценки россиянами собственного финансового положения, состояния экономики и ситуации на потребительском рынке. Хотя доля граждан, предпочитающих откладывать свободные средства, а не тратить их, практически не изменилась и составила 54,4%.
Ценовые ожидания предприятий в июне также продолжили снижаться в большинстве отраслей. Исключением стали обрабатывающие производства, где показатель почти не изменился, а также сферы торговли, транспортировки и хранения, где ожидания, напротив, выросли.
Согласно июньскому макроэкономическому опросу Банка России, аналитики ожидают инфляцию на уровне 5,3% по итогам 2026 г., 4,4% – по итогам 2027 г. и 4% начиная с 2028 г. Прогноз самого ЦБ предполагает рост потребительских цен в диапазоне 4,5–5,5% в 2026 г.
19 июня Банк России снизил ключевую ставку на 25 б. п. до 14,25%. Решение оказалось более осторожным, чем ожидал рынок. По данным опроса «Ведомостей», 14 из 19 экономистов прогнозировали снижение ставки сразу на 50 б. п. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что большинство участников заседания совета директоров отметили сокращение пространства для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.