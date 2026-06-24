Инфляция в России за неделю выросла до 0,25%С начала года инфляция в стране составила 3,94%
За период с 16 по 22 июня 2026 г. инфляция выросла до 0,25%. Неделей ранее показатель составлял 0,15%. С начала месяца потребительские цены выросли на 0,63%, а с начала года – на 3,94%, оценил Росстат.
Среди продовольственных товаров больше всего подорожала плодоовощная продукция: картофель (+7,5%), лук репчатый (+6,6%), капуста (+4,1%), свекла (+3,6%), морковь (+2,7%) и яблоки (+0,6%). Мясо кур подорожало на 0,8%, сахар – на 0,5%. Снизились цены на огурцы (-3,2%), бананы (-0,9%) и помидоры (-0,3%). Кроме того, подешевели куриные яйца (-2,4%), сливочное масло (-0,4%), молоко, сыры (-0,3%).
Среди непродовольственных товаров ощутимо выросли цены на бензин – на 3%, а также на дизель – на 2,7%. Также подорожали спички (+0,5%). Дешевле стали электропылесосы (-0,6%) и шампуни (-0,2%).
Изменилась средняя стоимость поездок в отдельные страны Юго-Восточной Азии (+0,9%) и проживания в гостиницах (+0,1%). Путевки в дома отдыха стали дешеветь (-0,3%).
17 июля «инФОМ» по заказу Банка России опубликовал результаты опроса, согласно которым инфляционные ожидания россиян в июне снизились до 12,4% с 13% в мае, обновив минимум с июля 2024 г.
10 июня Росстат сообщил, что в мае годовая инфляция в России составила 5,31% против 5,58% в апреле. В месячном выражении потребительские цены увеличились в стране на 0,17%.