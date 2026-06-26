Голикова назвала самые востребованные профессии на рынке труда
Наибольший спрос на российском рынке труда сейчас наблюдается на инженеров, работников промышленных предприятий, операторов машин и специалистов сельского хозяйства. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарной сессии «Рынок труда: вызовы, тренды, решения» в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства.
По ее словам, более одной пятой всех открытых вакансий приходится на обрабатывающую промышленность. «Здесь у нас традиционно квалифицированные рабочие, инженерный персонал, операторы машин», – отметила Голикова (цитата по «РИА Новости»).
На втором месте по числу вакансий находятся сельское хозяйство, строительство, транспорт и логистика, а также жилищно-коммунальное хозяйство. В третью группу по востребованности входят отрасли социальной сферы – здравоохранение, образование и социальное обслуживание. При этом, по словам вице-премьера, значительно меньше вакансий сегодня приходится на торговлю, сферу услуг и индустрию гостеприимства.
9 июня генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков отмечал, что российский рынок труда испытывает последствия от замедления экономического роста, однако безработица остается на историческом минимуме – 2,2% по данным Росстата за апрель. По его словам, ключевыми вызовами для рынка остаются дефицит кадров, демографический спад и старение населения, а одним из инструментов повышения производительности труда может стать внедрение технологий искусственного интеллекта.