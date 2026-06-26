Голикова назвала самые востребованные профессии на рынке труда

На втором месте по числу вакансий находятся сельское хозяйство, строительство, транспорт и логистика, а также жилищно-коммунальное хозяйство. В третью группу по востребованности входят отрасли социальной сферы – здравоохранение, образование и социальное обслуживание. При этом, по словам вице-премьера, значительно меньше вакансий сегодня приходится на торговлю, сферу услуг и индустрию гостеприимства.