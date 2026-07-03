Заботкин усомнился в возможности падения ВВП России во II квартале
Прогноз по ВВП России обновляется по всей совокупности факторов, в том числе он может быть изменен в июле с учетом всех параметров, заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.
«Не думаю», – ответил он на вопрос о том, может ли во II квартале 2026 г. быть отрицательная динамика ВВП.
Замглавы регулятора отметил, что снижение выпуска в топливном секторе страны повлияет на уровень ВВП во II квартале. Так он ответил на вопрос о том, меняет ли ЦБ прогноз по показателю с учетом того, что в январе – мае 2026 г., согласно данным Минэкономразвития РФ, его рост составил 0,2%. Регулятор ожидает, что в первой половине года ВВП вырастет на 0,5%.
1 июля Минэкономразвития РФ сообщило, что в мае 2026 г. рост ВВП России продолжился и составил 0,3% в годовом выражении. По итогам пяти месяцев экономика выросла на 0,2% год к году. Промышленное производство за пять месяцев увеличилось на 0,4% год к году, выпуск обрабатывающей промышленности – на 0,3%. В мае ускорился рост потребительской активности: суммарный оборот розничной торговли, платных услуг и общепита вырос на 6,4% год к году в реальном выражении. Оборот розничной торговли в мае ускорил рост до 7,8% год к году.
В тот же день председатель Банка России Эльвира Набиуллина призвала осторожно относиться к термину «переохлаждение экономики», так как снижение инвестиционной активности не означает переохлаждения. Она подчеркнула, что доля инвестиций в ВВП резко выросла. Вице-премьер РФ Александр Новак, в свою очередь, отметил, что показатель после восстановления инвестиционного цикла должна вырасти до 28% с нынешних 24%, и отметил, что за последние годы структура экономики заметно изменилась.