Заботкин усомнился в возможности падения ВВП России во II квартале

1 июля Минэкономразвития РФ сообщило, что в мае 2026 г. рост ВВП России продолжился и составил 0,3% в годовом выражении. По итогам пяти месяцев экономика выросла на 0,2% год к году. Промышленное производство за пять месяцев увеличилось на 0,4% год к году, выпуск обрабатывающей промышленности – на 0,3%. В мае ускорился рост потребительской активности: суммарный оборот розничной торговли, платных услуг и общепита вырос на 6,4% год к году в реальном выражении. Оборот розничной торговли в мае ускорил рост до 7,8% год к году.