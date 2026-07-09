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Главная / Экономика /

ЦБ: «обильный полив» дешевыми деньгами не поможет экономике

Регулятор «дачным» языком объяснил нежелательность роста экономики дешевыми кредитами
Ведомости

Банк России «дачным» языком объяснил, почему не следует увеличивать потенциальный рост экономики дешевыми кредитами и протекционистскими мерами. Это следует из сообщения регулятора в Telegram.

ЦБ привел вопрос, который задал пользователям о том, что может устойчиво повысить потенциал экономики. Тогда около половины участников верно определили два главных фактора, влияющих на потенциал, – рост рабочей силы и повышение производительности труда. «Некоторые из ответивших решили, что увеличивать потенциальный рост можно дешевыми кредитами или различными протекционистскими мерами. Но это не так», – говорится в сообщении.

Далее ЦБ приводит дачный пример с цветами. Если дачник посадил розы и начинает непрерывно поливать и удобрять их, чтобы получить «как можно больше цветков и поскорее», то это приведет к гибели растения. Красивые цветы будут «радовать глаз» постоянно тогда, когда дачник выбирает подходящие для сада сорта растений и «толково» распорядится современной техникой с внедрением системы полива.

«Обильный полив дешевыми деньгами не поможет – нужно последовательно и настойчиво повышать производительность. Хорошая новость заключается в том, что резервы у нас здесь огромные», – заключили в регуляторе.

19 июня Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25%. Это стало девятым подряд снижением ставки. Сейчас проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, указывали в регуляторе. 9 июля в ЦБ заявили, что пространства для снижения ключевой ставки стало меньше.

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