ЦБ: «обильный полив» дешевыми деньгами не поможет экономике

ЦБ: «обильный полив» дешевыми деньгами не поможет экономикеРегулятор «дачным» языком объяснил нежелательность роста экономики дешевыми кредитами
Банк России «дачным» языком объяснил, почему не следует увеличивать потенциальный рост экономики дешевыми кредитами и протекционистскими мерами. Это следует из сообщения регулятора в Telegram.
ЦБ привел вопрос, который задал пользователям о том, что может устойчиво повысить потенциал экономики. Тогда около половины участников верно определили два главных фактора, влияющих на потенциал, – рост рабочей силы и повышение производительности труда. «Некоторые из ответивших решили, что увеличивать потенциальный рост можно дешевыми кредитами или различными протекционистскими мерами. Но это не так», – говорится в сообщении.
Далее ЦБ приводит дачный пример с цветами. Если дачник посадил розы и начинает непрерывно поливать и удобрять их, чтобы получить «как можно больше цветков и поскорее», то это приведет к гибели растения. Красивые цветы будут «радовать глаз» постоянно тогда, когда дачник выбирает подходящие для сада сорта растений и «толково» распорядится современной техникой с внедрением системы полива.
«Обильный полив дешевыми деньгами не поможет – нужно последовательно и настойчиво повышать производительность. Хорошая новость заключается в том, что резервы у нас здесь огромные», – заключили в регуляторе.
19 июня Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25%. Это стало девятым подряд снижением ставки. Сейчас проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, указывали в регуляторе. 9 июля в ЦБ заявили, что пространства для снижения ключевой ставки стало меньше.