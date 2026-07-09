ЦБ: «обильный полив» дешевыми деньгами не поможет экономике

Далее ЦБ приводит дачный пример с цветами. Если дачник посадил розы и начинает непрерывно поливать и удобрять их, чтобы получить «как можно больше цветков и поскорее», то это приведет к гибели растения. Красивые цветы будут «радовать глаз» постоянно тогда, когда дачник выбирает подходящие для сада сорта растений и «толково» распорядится современной техникой с внедрением системы полива.