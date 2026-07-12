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МРОТ в 2027 году может достигнуть 31 000 рублей

Ведомости

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) после повышения в 2027 г. может достигнуть диапазона 29 000–31 000 руб. Об этом заявил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Регионы могут вводить собственный МРОТ, который не может быть ниже федерального, уточнил Машаров. Например, в северных территориях, с учетом климата и экономики, региональный МРОТ устанавливается выше общероссийского.

В 2026 г. МРОТ вырос до 27 093 руб. (на 20,5%). Единое пособие было увеличено на 6% до 18 371 руб. Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что повышение МРОТа идет по поручению президента РФ Владимира Путина. В 2024 г. глава государства заявил, что минимальный размер оплаты труда к 2030 г. должен быть увеличен до 35 000 руб.

Как поясняли опрошенные «Ведомостями» эксперты, повышение МРОТа позволит увеличить зарплаты у низкооплачиваемых работников. Они сконцентрированы в основном в отраслях бюджетного сектора: образовании, области культуры и спорта, административной деятельности и оказании прочих видов услуг.

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