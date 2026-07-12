МРОТ в 2027 году может достигнуть 31 000 рублей

В 2026 г. МРОТ вырос до 27 093 руб. (на 20,5%). Единое пособие было увеличено на 6% до 18 371 руб. Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что повышение МРОТа идет по поручению президента РФ Владимира Путина. В 2024 г. глава государства заявил, что минимальный размер оплаты труда к 2030 г. должен быть увеличен до 35 000 руб.