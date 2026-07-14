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Главная / Экономика /

Путин объяснил укрепление рубля снижением потребности в иностранной валюте

Ведомости

Иностранная валюта сейчас нужна России меньше, чем раньше, заявил президент Владимир Путин во время встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым. Так он объяснил укрепление рубля.

Николаев отметил, что для экспортно ориентированной экономики Якутии укрепление российской валюты и высокая ключевая ставка создают дополнительные сложности.

«Угольщики идут вперед, <...> несмотря на нашу достаточно серьезную ситуацию внутри страны, где и сильный рубль мешает. Мы же экспортно ориентированная республика. И, конечно, высокая ключевая ставка [мешает]», – сказал глава региона. Он добавил, что председатель Банка России Эльвира Набиуллина «обещает, что ставка все-таки будет снижаться».

Глава Якутии доложил Путину о социально-экономической ситуации в регионе

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Путин согласился с тем, что снижение ключевой ставки станет естественным процессом. «Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей, стабильности», – заявил президент.

В начале июля стало известно, что Минфин РФ с 7 июля по 6 августа планирует покупать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 123,2 млрд руб., ежедневный объем операций составит 5,4 млрд руб.

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