Путин объяснил укрепление рубля снижением потребности в иностранной валюте

«Угольщики идут вперед, <...> несмотря на нашу достаточно серьезную ситуацию внутри страны, где и сильный рубль мешает. Мы же экспортно ориентированная республика. И, конечно, высокая ключевая ставка [мешает]», – сказал глава региона. Он добавил, что председатель Банка России Эльвира Набиуллина «обещает, что ставка все-таки будет снижаться».