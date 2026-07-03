Минфин с 7 июля сократит покупку валюты и золота
Минфин РФ с 7 июля по 6 августа планирует покупать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 123,2 млрд руб., ежедневный объем операций составит 5,4 млрд руб., говорится в сообщении министерства.
В период с 5 июня по 6 июля ведомство направляло на эти цели 208,2 млрд руб. – по 9,9 млрд руб. в день. Таким образом, дневной объем покупок сократится примерно в 1,8 раза.
Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам июня составило минус 24,1 млрд руб. При этом Минфин ожидает дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в июле в размере 147,3 млрд руб.
Во втором полугодии 2026 г. Банк России решил снизить ежедневные продажи валюты, зеркальные инвестиции из ФНБ, до 0,58 млрд руб. – почти в восемь раз меньше, чем в первом полугодии (4,62 млрд руб. в день). Эксперты ожидают, что это решение умеренно ослабит курс рубля до уровней выше 80 руб./$.
Экономисты Сбербанка предложили пересмотреть механизм бюджетного правила, так как он теряет актуальность по мере снижения доли нефтегазовых доходов в бюджете. По их мнению, все бюджетные резервы следует хранить исключительно в рублях, сохранив при этом ориентир по предельной величине расходов.
С 5 июня по 6 июля Минфин покупал валюту и золото на 208,2 млрд руб. (9,9 млрд руб. в день). В мае чистый объем покупок со стороны государства составлял 1,18 млрд руб. в день.