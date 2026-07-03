Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,384-0,68%MGTS1 220+6,83%AVAN538-1,65%IMOEX2 228,15-1,24%RTSI900,71-1,24%RGBI111,9-0,73%RGBITR745,61-0,68%
Главная / Финансы /

Минфин с 7 июля сократит покупку валюты и золота

Ведомости

Минфин РФ с 7 июля по 6 августа планирует покупать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 123,2 млрд руб., ежедневный объем операций составит 5,4 млрд руб., говорится в сообщении министерства.

В период с 5 июня по 6 июля ведомство направляло на эти цели 208,2 млрд руб. – по 9,9 млрд руб. в день. Таким образом, дневной объем покупок сократится примерно в 1,8 раза.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам июня составило минус 24,1 млрд руб. При этом Минфин ожидает дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в июле в размере 147,3 млрд руб.

Читайте также:Что сказали о крипторегулировании на Финконгрессе Банка России

Во втором полугодии 2026 г. Банк России решил снизить ежедневные продажи валюты, зеркальные инвестиции из ФНБ, до 0,58 млрд руб. – почти в восемь раз меньше, чем в первом полугодии (4,62 млрд руб. в день). Эксперты ожидают, что это решение умеренно ослабит курс рубля до уровней выше 80 руб./$.

Экономисты Сбербанка предложили пересмотреть механизм бюджетного правила, так как он теряет актуальность по мере снижения доли нефтегазовых доходов в бюджете. По их мнению, все бюджетные резервы следует хранить исключительно в рублях, сохранив при этом ориентир по предельной величине расходов.

С 5 июня по 6 июля Минфин покупал валюту и золото на 208,2 млрд руб. (9,9 млрд руб. в день). В мае чистый объем покупок со стороны государства составлял 1,18 млрд руб. в день.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте