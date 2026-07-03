Минфин с 7 июля сократит покупку валюты и золота

Во втором полугодии 2026 г. Банк России решил снизить ежедневные продажи валюты, зеркальные инвестиции из ФНБ, до 0,58 млрд руб. – почти в восемь раз меньше, чем в первом полугодии (4,62 млрд руб. в день). Эксперты ожидают, что это решение умеренно ослабит курс рубля до уровней выше 80 руб./$.