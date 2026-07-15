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Первый вице-президент Газпромбанка: ВВП может прибавить 1,3%

Ведомости

Валовой внутренний продукт (ВВП), по оценкам Газпромбанка, может прибавить 1,3% в 2026 г. Об этом сообщил «Ведомостям» первый вице-президент, глава блока рынков капитала финорганизации Денис Шулаков.

Шулаков назвал позитивным аспектом восстановление корпоративных прибылей. По его словам, несмотря на сокращение темпов роста ВВП (+4,9% в 2024 г., +1% в 2025 г. – «Ведомости»), в Газпромбанке ожидают умеренного восстановления в этом году.

«По нашим оценкам – и это, так скажем, консервативно, – ВВП может прибавить 1,3%. Это должно поддержать рост корпоративных прибылей», – заявил Шулаков.

Денис Шулаков: «IPO – это не пирожки»

Инвестиции / Интервью

3 июня Минэк сообщил, что рост ВВП в апреле замедлился до 1,3% год к году после роста на 1,9% в марте. С исключением сезонного фактора показатель упал на 0,5%. По итогам четырех месяцев экономика увеличилась на 0,2% в годовом исчислении. По данным Росстата, промпроизводство увеличилось в апреле на 1,9% год к году. Грузооборот транспорта в апреле вырос на 9,7% после роста на 1,3% в марте. Оборот розничной торговли ускорился в апреле до 6,5% после 6,2% в марте.

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