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Главная / Экономика /

ЦБ: прогноз роста ВВП России на 2026 год снижен до 0,6%

Опрошенные регулятором аналитики также ухудшили прогноз по инфляции
Ведомости

Аналитики понизили прогноз роста ВВП России на 2026 и 2027 гг. до 0,6% и 1,3% соответственно. Об этом говорится в июльском макроэкономическом опросе Банка России.

Оценки на 2028 и 2029 гг. не изменились и составляют 1,7% и 1,8% соответственно. Медианная оценка долгосрочных темпов роста экономики также сохранилась на уровне 1,7%.

Одновременно аналитики ухудшили прогноз по инфляции. Теперь они ожидают, что в 2026 г. она составит 6,2% вместо ранее прогнозировавшихся 5,3%, а в 2027 г. – 4,6%. При этом, по оценке участников опроса, к целевому уровню инфляция приблизится лишь в 2028–2029 гг.

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Экономика

На этом фоне были повышены ожидания по ключевой ставке. Согласно прогнозу, в среднем в 2026 г. она составит 14,5% годовых, в 2027 г. – 12,2%, в 2028 г. – 10%, а к 2029 г. снизится до 8,6%.

Также аналитики ожидают более значительного дефицита консолидированного бюджета на всем прогнозном горизонте и снизили прогнозы по экспорту товаров и услуг. В то же время прогноз по курсу рубля практически не изменился: средний курс доллара в 2026 г. ожидается на уровне 78,4 руб., в 2027 г. – 86,6 руб., в 2028 г. – 92,7 руб., а в 2029 г. – 95,8 руб. за доллар.

13 июля Банк России сообщал, что профицит внешней торговли России в мае вырос до $14,2 млрд, что на 52% больше суммы, полученной в аналогичный период годом ранее. Профицит внешней торговли в январе – мае вырос на 13,6% до $52,3 млрд. Объем импорта в мае вырос на 2,4% до $28,7 млрд, а объем экспорта – на 9,8% до $42,9 млрд.

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