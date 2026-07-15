ЦБ: прогноз роста ВВП России на 2026 год снижен до 0,6%

Также аналитики ожидают более значительного дефицита консолидированного бюджета на всем прогнозном горизонте и снизили прогнозы по экспорту товаров и услуг. В то же время прогноз по курсу рубля практически не изменился: средний курс доллара в 2026 г. ожидается на уровне 78,4 руб., в 2027 г. – 86,6 руб., в 2028 г. – 92,7 руб., а в 2029 г. – 95,8 руб. за доллар.